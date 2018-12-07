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В Могилевской области стартовал марафон «Согреем детские сердца»

08.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Могилевской области стартовал благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Масштабная акция проводится в регионе седьмой раз в преддверии новогодних и рождественских праздников.

 

В Могилевской области стартовал марафон «Согреем детские сердца»

 

Марафон, который продлится до 31 января 2019 года, будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время их проведения средства будут направлены на оказание помощи детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям, детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детским домам семейного типа, учреждениям образования, здравоохранения, социальной защиты, деятельность которых нацелена на помощь детям и семьям, на приобретение духовно-нравственной, социально-значимой литературы для детских библиотек, постановку и проведение программ, праздников и мероприятий.


 
 
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  В Могилевской области стартовал благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Масштабная акция проводится в регионе седьмой раз в преддверии новогодних...
 
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