В Могилевской области стартовал марафон «Согреем детские сердца»







В Могилевской области стартовал благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Масштабная акция проводится в регионе седьмой раз в преддверии новогодних и рождественских праздников.





Марафон, который продлится до 31 января 2019 года, будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время их проведения средства будут направлены на оказание помощи детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям, детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детским домам семейного типа, учреждениям образования, здравоохранения, социальной защиты, деятельность которых нацелена на помощь детям и семьям, на приобретение духовно-нравственной, социально-значимой литературы для детских библиотек, постановку и проведение программ, праздников и мероприятий.