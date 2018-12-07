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Из-за предновогодних переносов белорусам придется работать шесть дней подряд

08.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Из-за предновогодних переносов белорусам придется работать шесть дней подряд
А вот с тем, как начнется 2019-й, правительство пока не определилось, сообщает kp.by

Через две недели нас ждет не очень приятная длинная рабочая неделя. Шестидневка (неделя 17 - 22 декабря) образовалась из-за переноса рабочего дня с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря. Зато потом три выходных!

После этого небольшой рабочий всплеск со среды, 26 декабря, по субботу, 29 декабря, - и снова три выходных, на этот раз праздничных. 31 декабря - понедельник, 1 января - вторник. Когда на работу? Пока неизвестно, порядок выхода на работу правительство еще не определило. Зато точно известно, что будут еще длинные рождественские выходные с 5 по 7 января.

С наступающими праздниками!


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А вот с тем, как начнется 2019-й, правительство пока не определилось, сообщает kp.by Через две недели нас ждет не очень приятная длинная рабочая неделя....
 
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