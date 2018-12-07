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Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря
08.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили
В воскресение будет облачно. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по западу пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от 1 мороза до 5 тепла.
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Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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