Вы про такое наказание слышали? Учащуюся Речицкого аграрного колледжа лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией

Оказывается, в соответствии с частью 4 статьи 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь при наличии достаточных оснований суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.





В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетняя на протяжении года два раза привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, на приобретение которых в одном случае тратилась получаемая стипендия. Кроме того, учащаяся состояла на учете у подросткового врача-нарколога. Проводимая профилактическая работа со стороны Речицкого РОВД, ИДИ и учреждения образования не дала положительного результата.





«Дняпровец» , суд согласился с доводами прокурора и лишил учащуюся права самостоятельно распоряжаться стипендией. Как пишет газета, суд согласился с доводами прокурора и лишил учащуюся права самостоятельно распоряжаться стипендией.



