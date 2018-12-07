﻿ Вы про такое наказание слышали? Учащуюся Речицкого аграрного колледжа лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией. 21.by
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Вы про такое наказание слышали? Учащуюся Речицкого аграрного колледжа лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией

08.12.2018 15:26 — Разное | Партизан  
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Прокурор Речицкого района в октябре обратился в суд района в интересах Речицкого государственного аграрного колледжа о лишении учащейся права самостоятельно распоряжаться стипендией.

Оказывается, в соответствии с частью 4 статьи 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь при наличии достаточных оснований суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.

В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетняя на протяжении года два раза привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, на приобретение которых в одном случае тратилась получаемая стипендия. Кроме того, учащаяся состояла на учете у подросткового врача-нарколога. Проводимая профилактическая работа со стороны Речицкого РОВД, ИДИ и учреждения образования не дала положительного результата.

Как пишет газета «Дняпровец», суд согласился с доводами прокурора и лишил учащуюся права самостоятельно распоряжаться стипендией. 


 
 
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Прокурор Речицкого района в октябре обратился в суд района в интересах Речицкого государственного аграрного колледжа о лишении учащейся права самостоятельно...
 
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