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Вы про такое наказание слышали? Учащуюся Речицкого аграрного колледжа лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией
Прокурор Речицкого района в октябре обратился в суд района в интересах Речицкого государственного аграрного колледжа о лишении учащейся права самостоятельно распоряжаться стипендией.
Оказывается, в соответствии с частью 4 статьи 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь при наличии достаточных оснований суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.
В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетняя на протяжении года два раза привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, на приобретение которых в одном случае тратилась получаемая стипендия. Кроме того, учащаяся состояла на учете у подросткового врача-нарколога. Проводимая профилактическая работа со стороны Речицкого РОВД, ИДИ и учреждения образования не дала положительного результата.
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Вы про такое наказание слышали? Учащуюся Речицкого аграрного колледжа лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией
Прокурор Речицкого района в октябре обратился в суд района в интересах Речицкого государственного аграрного колледжа о лишении учащейся права самостоятельно...
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