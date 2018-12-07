







Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале документа. Согласно указу № 468 от 5 декабря, в генеральный план вносятся следующие изменения. Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпр в границах проспекта Победителей и улицы Ратомской исключается участок площадью 1,57 гектара, который включается в состав ландшафтно-рекреационной подзоны ЛР-1'.





Согласно регламентам Генплана это значит, что природная-ландшафтно-рекреационная территория с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка) превращается в центр науки, культуры, здоровья, туризма, отдыха и развлечений с высокими рекреационными нагрузками, для которых необходимо обеспечить высокий уровень природного окружения.





TUT.by . Проще говоря, был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений, информирует





И это место согласно указу находится между заказником "Лебяжий" и зоной жилой смешанной застройки. Как видим, это застройка "Тапаса", который возводит тут "Олимпик Парк" с рестораном в прибрежной зоне.





Ранее общественный активист и блогер Антон Мотолько писал о том, что "Тапас" начал строить ресторан в прибрежной зоне заказника "Лебяжий", которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и "Олимпик Парком". Эта история возмутила людей, но застройщик уверял, что все законно.









Судя по всему, теперь это действительно так.





По данным агентства GUSAROV, Павел Белый занимает 11-ю строку в рейтинге популярности белорусских бизнесменов по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.



