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Уроженец Гродно обыграл всю белорусскую сборную в спринтерской гонке Кубка мира в Поклюке
Родившийся в Гродно, но проживший большую часть жизни в России Эдуард Латыпов оказался выше всех белорусских сборников в протоколе спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
С одним штрафным кругом 24-летний российский биатлонист показал 43-й результат, а лучшим среди белорусов оказался Антон Смольский (50-е место, 0-1).
Эдуард Латыпов начал заниматься спортом в селе Камышла Самарской области, он воспитанник уфимской школы биатлона.
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Родившийся в Гродно, но проживший большую часть жизни в России Эдуард Латыпов оказался выше всех белорусских сборников в протоколе спринта на этапе Кубка мира по...
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