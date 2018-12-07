﻿ Уроженец Гродно обыграл всю белорусскую сборную в спринтерской гонке Кубка мира в Поклюке. 21.by
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Уроженец Гродно обыграл всю белорусскую сборную в спринтерской гонке Кубка мира в Поклюке

08.12.2018 15:03 — Разное | Партизан  
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Родившийся в Гродно, но проживший большую часть жизни в России Эдуард Латыпов оказался выше всех белорусских сборников в протоколе спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.



С одним штрафным кругом 24-летний российский биатлонист показал 43-й результат, а лучшим среди белорусов оказался Антон Смольский (50-е место, 0-1). 

Эдуард Латыпов начал заниматься спортом в селе Камышла Самарской области, он воспитанник уфимской школы биатлона.


 
Теги: Гродно
 
 
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Родившийся в Гродно, но проживший большую часть жизни в России Эдуард Латыпов оказался выше всех белорусских сборников в протоколе спринта на этапе Кубка мира по...
 
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