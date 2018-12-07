Председатель БКДП Александр Ярошук избран вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов

Повлияет ли столь высокое представительство на положение независимых профсоюзов в Беларуси?





«Белорусский партизан» побеседовал с Александром Ярошуком.





- Поздравляем вас, Александр Ильич, с избранием вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов. Кто и почему выдвинул вас на эту высокую должность?





- Я избирался вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов уже в третий раз. Первый раз это произошло в Ванкувере на II-м съезде организации в 2010 году, второй раз в 2014 году в Берлине, и сейчас в Копенгагене в третий раз. Процесс выдвижения кандидатур в руководящие органы МКП не носит стихийный характер, предложения готовятся задолго до съезда, согласовываются со всеми входящими в МКП организациями и по ним принимаются консолидированные решения. Позиции по предлагаемым кандидатурам в основном были согласованы на заседании Исполкома Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов 22 октября текущего года, где я был номинирован в качестве вице-президента и члена Генерального совета МКП.





- Какие возможности открывает для независимого профсоюзного движения и для Беларуси в целом избрание лидера БКДП?





- Это все те же возможности быть представленным на самом высоком уровне в руководстве МКП: участвовать в выработке и принятии организацией решений, в том числе жизненно важных для независимого профсоюзного движения и всех трудящихся Беларуси. Не секрет, что одним из факторов, обеспечивших существование, деятельность и признание властью БКДП и его организаций явилась международная профсоюзная солидарная поддержка, стратегию которой вырабатывает и координирует МКП.





Добавлю, что серьезные возможности для обеспечения этих задач открывает также мое членство в Административном совете Международной организации труда – руководящем органе МОТ. Год назад я был избран членом Административного совета в третий раз, хотя обычная практика – две каденции. Кстати, пролоббировал моё тогдашнее избрание Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, обосновывая свое предложение исключительной важностью для Беларуси моё вхождение в Адмсовет МОТ.









- Поднимался ли «белорусский вопрос» на IV-м съезде МКП – на пленарных заседаниях либо в кулуарах?





- Ситуация с правами трудящихся и профсоюзов в Беларуси уже многие годы признается МКП одной из худших в мире. Именно этим обстоятельством объясняется и моё избрание в состав дящих органов МКП и МОТ. Предоставлением мне слова на пленарном заседании съезда МКП международное профсоюзное сообщество также выразило свое отношение к белорусской ситуации как носящей стабильно тяжелый характер. Кроме того, на полях съезда мною с заинтересованными лицами обсуждались последние факты нарушений прав трудящихся и профсоюзов в стране, в том числе дело профсоюза РЭП, отказ в регистрации первичной профсоюзной организации УСП «Трест «Ремстроймонтаж» в Солигорске и другие. Намечены действия, которые необходимо осуществить в ближайшие месяцы, анонсировать которые я не буду.





- На съезде вы призвали изменить стратегию профсоюзов: «Из оборонительной она должна стать наступательной, а сделать это поможет возврат к осмыслению исторической миссии профсоюзов». Как восприняли ваше предложение?





- Развернутый ответ на вопрос занял бы слишком много времени и потребовал бы экскурса в историю становления и развития международного профсоюзного движения. Ведь не секрет, что профсоюзы как глобальная сила утрачивают своё влияние, многие их считают анахронизмом, пережитком времени в связи с теми переменами, которые происходят в характере труда – он носит всё более индивидуальный характер. Я же считаю, что профсоюзы хоронить еще рано, что можно и нужно попытаться восстановить их авторитет и влияние на судьбы всего человечества, а не только на сферу трудовых отношений, социального партнерства. И обосновал это соответствующим образом в своем выступлении. Судя по тому, какова была на него реакция тысячи делегатов и гостей съезда, стратегия перехода от обороны к наступлению занимает умы многих.





- Применима ли «наступательная стратегия» в реалиях Беларуси? Что она собой представляет?





- Было бы авантюрным занятием призывать к наступлению на мощные позиции вовсе еще не агонизирующего правящего режима малочисленные силы независимых профсоюзов Беларуси. Стратегическая задача БКДП остается неизменной – обеспечить существование независимого профсоюзного движения, его легитимность, используя свое влияние и привлекая ресурс МКП и МОТ, не допустить окончательного лишения прав трудящихся страны, сползания к тоталитаризму в сфере трудовых отношений. Мы – последний рубеж обороны для рабочих, единственная сила, на которую они могут рассчитывать, часто даже не догадываясь о нашем существовании. И было бы полным безрассудством покинуть этот рубеж и бросаться в атаку.