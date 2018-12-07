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На Николая Дедка завели административное дело за пост в Фейсбуке

08.12.2018 14:44 — Разное | Партизан  
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"Новы час" сообщает, что на журналиста издания, бывшего политзаключенного Николая Дедка заведено административное дело по ст. 17:11 КоАП (Изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов) за пост в Фейсбуке. 7 декабря он нашел протокол в почтовом ящике. Сообщается, что дело было направлено в суд. Однако было ли заседание - неизвестно.

"Пришел домой и узнал, что Фрунзенский РУВД уже две недели шлет мне «письма счастья». 25 ноября на меня был составлен протокол по ч.2 статьи 17:11 КоАП. Опять за" демонстрацию нацистской символики ". На этот раз я продемонстрировал символику Misantropic Division - череп с автоматами. Смутно пытаясь припомнить, когда и где я это делал, я залез в ФБ и нашел. Картинка за июль 2016 - иллюстрация к посту, в котором я критикую людей за то что они стоят рядом с нацистами (!!!). Фотки привожу в обоснование своих слов. Понимаете шарм ситуации? " - написал Николай  Дедок на своей странице в фейсбуке.

Рассуждая о том, что могло спровоцировать милиционеров на составление протокола, Николай вспоминает свое участие в флешмобе # СтанемЗаЖурналистав. Хотя, по его мнению, все могло быть просто плановым мероприятием сотрудников ГУБОПиК.


В июле Николай Дедок уже был задержан по обвинению в демонстрации нацистской символики - также в Фейсбуке. Тогда ОМОН задержал его у дома, а судья Анна Буйновская выписала 10 базовых величин штрафа за картинки, высмеивающие нацизм. Николай Дедок, комментируя очередной протокол, отмечает:

"Обращает на себя внимание, что на меня целенаправленно составляют протоколы именно по статье" Демонстрация нацистской символики ". Это, безусловно, системная попытка дискредитации. Ведь на меня как на анархиста можно составить при желании протокол по множеству других статей, однако выбирается именно эта. Расчет здесь прост: в обществе, слава Богу, нацизм все еще считается плохим. А потому сотрудники ГУБОПиК считают что если продолжать обвинять меня в "демонстрации нацистской символики", то можно убедить кого-то в том, что я сторонник нацистских взглядов. То есть они считают гражданское общество и СМИ, всех кроме себя, дураками, которые не способны разобраться, что к чему.

Ну и, конечно, очевидно целенаправленный давление. Чтобы я никогда не мог расслабиться. Очевидно, что не будь этой картинки в Фэйбуке, придумали бы что-то другое. Есть гражданская активность - есть реакция, нет активности - нет реакции. А картинки здесь дело десятое.

Сейчас Николай Дедок намерен выяснить, состоялся ли уже суд. «Если суд уже состоялся, буду, конечно, обжаловать решение. Ведь здесь признаки уже не только судебного беспредела но и целенаправленного преследования ", – написал активист.


 
 
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"Новы час" сообщает, что на журналиста издания, бывшего политзаключенного Николая Дедка заведено административное дело по ст. 17:11 КоАП (Изготовление,...
 
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