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Задержан один из участников акции "Деконструкция милиционера"
Правозащитникам
Позже стало известно, что еще одному коллеге, который принимал участие в акции, позвонили из неизвестного номера и пригласили в РОВД.
Напомним, 6 декабря Свободный театр опубликовал в своем «Фейсбуке» видео акции «Деконструкция милиционера», которая прошла в минувшую среду в Минске, пишет Белсат. Студенты актерской студии в специальных мундирах с погонами в цветах радужного флага задерживали людей за «несоответствующее настроение», спрашивали об улыбке, танцевали и раздавали свистки. «Дуйте в них каждый раз, когда видите печального человека», - говорили они прохожим.
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Правозащитникам "Весны" стало известно, что сотрудниками милиции задержан актер театра Fortinbras, один из тех, кто принимал участие в акции «Деконструкция...
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