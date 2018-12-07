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Задержан один из участников акции "Деконструкция милиционера"

08.12.2018 14:30 — Разное | Партизан  
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Правозащитникам "Весны" стало известно, что сотрудниками милиции задержан актер театра Fortinbras, один из тех, кто принимал участие в акции «Деконструкция милиционера» 6 декабря. Сейчас активист находится в Центральном РУВД. Его обвиняют в нарушении ст. 23:45 КоАП (Незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды и знаков различия). По этой статье предусматривается наказание до пятидесяти базовых величин штрафа. А также конфискация предмета административного правонарушения, то есть в данном случае - мундира с погонами в цветах радужного флага.



Позже стало известно, что еще одному коллеге, который принимал участие в акции, позвонили из неизвестного номера и пригласили в РОВД.

Напомним, 6 декабря Свободный театр опубликовал в своем «Фейсбуке» видео акции «Деконструкция милиционера», которая прошла в минувшую среду в Минске, пишет Белсат. Студенты актерской студии в специальных мундирах с погонами в цветах радужного флага задерживали людей за «несоответствующее настроение», спрашивали об улыбке, танцевали и раздавали свистки. «Дуйте в них каждый раз, когда видите печального человека», - говорили они прохожим.


 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитникам "Весны" стало известно, что сотрудниками милиции задержан актер театра Fortinbras, один из тех, кто принимал участие в акции «Деконструкция...
 
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