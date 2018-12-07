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Предводитель витебского казачества выкупил здания бывшей фабрики «Купава»

08.12.2018 14:20 — Разное | Партизан  
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Здания бывшей фабрики художественных изделий «Купава» на улице Грибоедова в Витебске продали за 186 286 рублей, там планируют устроить развлекательный центр.

В 2012 году эта недвижимость была передана государственному архиву Витебской области, а 3 декабря нынешнего года выставлена на торги. Лот из двух зданий №18 и №18/1 общей площадью 1720 квадратных метра был оценен в 177 415 рублей 95 копеек. Также его владелец получит право аренды земельного участка площадью 0,1545 гектара.

Здание выставлялось впервые на аукцион, без понижения цены. Лотом заинтересовался единственный покупатель — витебский бизнесмен и предводитель местного казачества Василий Романенко, который три года назад купил кинотеатр «Бригантина». В результате недвижимость продали ему по начальной цене, увеличенной на 5%, сообщает фонд «Витебскгоимущество».

На базе этих планируется создать объект общественно-культурного назначения, в котором в том числе предусматривается возможность оказания услуг для любителей здорового образа жизни, сообщает областная газета «Витебские вести» со ссылкой на нового собственника.


 
Теги: Витебск
 
 
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Здания бывшей фабрики художественных изделий «Купава» на улице Грибоедова в Витебске продали за 186 286 рублей, там планируют устроить развлекательный центр.
 
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