Предводитель витебского казачества выкупил здания бывшей фабрики «Купава»

В 2012 году эта недвижимость была передана государственному архиву Витебской области, а 3 декабря нынешнего года выставлена на торги. Лот из двух зданий №18 и №18/1 общей площадью 1720 квадратных метра был оценен в 177 415 рублей 95 копеек. Также его владелец получит право аренды земельного участка площадью 0,1545 гектара.





Здание выставлялось впервые на аукцион, без понижения цены. Лотом заинтересовался единственный покупатель — витебский бизнесмен и предводитель местного казачества Василий Романенко, который три года назад купил кинотеатр «Бригантина». В результате недвижимость продали ему по начальной цене, увеличенной на 5%, сообщает фонд «Витебскгоимущество».





«Витебские вести» со ссылкой на нового собственника. На базе этих планируется создать объект общественно-культурного назначения, в котором в том числе предусматривается возможность оказания услуг для любителей здорового образа жизни, сообщает областная газетасо ссылкой на нового собственника.



