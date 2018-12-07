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Меньше, чем в Беларуси, пенсии только в Украине.

08.12.2018 14:11 — Разное | Партизан  
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Несмотря на то что пенсии в Беларуси повысили 3 раза за год, они все равно почти самые низкие среди соседей

В Беларуси три раза за год повысили пенсии. После этого средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре вырос до 382 рублей, сообщает tut.by. Как теперь отличаются выплаты у нас и в странах-соседях?

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В Беларуcи средний размер пенсий после третьего повышения вырос почти на 18 рублей. Ранее эти выплаты поднимали с 1 августа и 1 мая.

В России средний размер пенсии в октябре составил 13 383 российских рубля, или 428 белорусских рублей. На 1 октября аналогичные выплаты в Украине достигли 2 577 гривен (197 рублей).


В Эстонии в третьем квартале этого года средняя пенсия по старости составляла 447,5 евро (1 082 рубля). Это на 38,4 евро, или на 9,3% больше, чем годом ранее. Средняя пенсия в Литве сейчас составляет 337 евро (815 рублей), или 46,66% средней зарплаты «на руки». Как изменится соотношение средней пенсии и средней зарплаты в будущем, сказать сложно, но на этом скажется демографическая ситуация в стране.

Средний размер пенсий в Латвии, назначенных в первом полугодии 2018 года, составил 340 евро (822 рубля). Ожидается, что после октябрьской индексации выплаты повысятся в среднем на 8 – 23 евро.


 
 
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Несмотря на то что пенсии в Беларуси повысили 3 раза за год, они все равно почти самые низкие среди соседей
 
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