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Игорь Криушенко: связка Гуцериев-Япринцев в минском "Динамо" вполне реальна и работоспособна
Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко высказал смнение о возможной смене владельца минского "Динамо". По разным сведениям, многолетнего босса клуба Юрия Чижа могут сменить или Владимир Япринцев, или Виктор Прокопеня, или Михаил Гуцериев.
- Разговоры и слухи ― это дело такое, они ходят давно. Понято, они будоражат умы. Но скажу так: если приходит человек с финансовым потенциалом, который не на год, не на два, а действительно будет выстраивать систему, то почему бы и нет?! Понятно, что ему нужны будут управленцы, которые непосредственно будут работать с клубом.
Та же связка Гуцериев-Япринцев, считаю, вполне реальна и работоспособна. Поэтому в этом плане я проблем не вижу. Но комментировать что-то, не зная окончательных моментов, наверное, смысла нет, стоит немножко подождать, и мы все узнаем", ― цитирует Криушенко
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Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко высказал смнение о возможной смене владельца минского "Динамо". По разным сведениям, многолетнего...
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