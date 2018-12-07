Лукашенко – Пашинян. Несовместимые группы крови

пишет Белсат. Как вдруг: революция, отставка, после неудачной конституционной реформы и приходится иметь дело с молодым уличным лидером,Белсат.

«В политическом отношении – это несовместимые группы крови, если можно так сказать. Там мы видим такие кондовые постсвоки, у которых свое мироощущение, свои взгляды на жизнь и тут Пашинян, который по их понятиям – человек с улицы, что для них просто – моветон», – комментирует Рубэн Меграбян, политолог, Армянский институт международных отношений и безопасности.









И возможно поэтому беларусский лидер позволяет себе такие комментарии в беседе с послом Азербайджана. Страны, с которой союзник Беларуси по ОДКБ находится в состоянии фактической войны. Что не мешает Минску продавать Баку свое новейшее вооружение, вроде ракетных комплексов «Полонез».





«Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, ведь они сейчас возглавляют ЕАЭС – наш экономический союз и ОДКБ. Очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде и справится ли Армения?», – заявил Александр Лукашенко.





Не успели в Ереване возмутится, как и Нурсултан Назарбаев заявил, мол неплохо бы старшинство в ОДКБ передать Беларуси. Формально из-за того, что уже бывшего генсека Юрия Хачатурова на Родине обвиняют в свержении конституционного строя – 10 лет назад он подавил выступления оппозиции.









«Мы просто человека икс, меняем на человека игрек, оказывается это нельзя, Нельзя почему – это нам не объяснили и на первый план почему-то выступила Беларусь», – говорит Рубэн Меграбян.





Поэтому в четверг на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге ожидалось публичное столкновение Лукашенко и Пашиняна. Без скандала действительно не обошлось. Владимир Путин пытался объяснить своему беларускому коллеге принципы формирования цены на газ, но тот сразу пошел с козырей. Вот как выглядел их диалог:





Александр Лукашенко:





«Вроде воевали с Германией все вместе, а наши люди еще не умершие после войны – имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы – 130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо».





Владимир Путин: «Даааа….».





Александр Лукашенко: «Поэтому у них и цена такая».





Владимир Путин: «Да, да, но если бы была рыночная для Беларуси, то она была бы под 200, а не 127, но давайте подискутируем потом в закрытом режиме».





Александр Лукашенко: «Хорошо!»





Владимир Путин: «Спасибо большое».





Что происходило в этом закрытом режиме, мы конечно не знаем, но знаем, что в Москве такие заявления вызывают лишь усталое раздражение.

«Лидеры постсоветских государств, получив в свои руки стопроцентный суверенитет, с очень большой неохотой его отдают и любая передача суверенитета даже целесообразная и разумная – в общую копилку, которая лишь повышает общую эффективность, тем не менее вызывает у них такие ревностные чувства», – считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.





Казалось бы – какая тут уже Армения и вопрос ОДКБ, но в результате конфликт разрешился. Александр Лукашенко признался:





«Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи»





И после извинений Лукашенко заявил о том, что вопрос о назначении беларусского генсека ОДКБ уже решен. Еревану понадобилось несколько часов на то, чтобы опровергнуть эту информацию. При этом лидер всех интеграционных процесов молчит.





«Они как бы позиционируют себя над схваткой, но мы понимаем, что Россия в данном случае является просто кукловодом этого всего, она просто хочет Пашиняну указать на место», – объясняет Рубэн Меграбян.













Возможно и конфликт Еревана и Минска строится не на личной неприязни.





«Та революция произошла исключительно потому, что Россия не вмешалась и по-существу – поддержала Пашиняна, Россия ничего не сделала для того, чтобы поддержать Саргсяна. И возможно этот факт не столько раздражает, сколько пугает лидеров Беларуси и Казахстана», – отмечает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





Многие наблюдатели сразу после победы бархатной революции называли Пашиняна и его сторонников проевропейскими. Вот и спор вокруг ОДКБ казалось бы подтверждает этот тезис. Может после ожидаемой победы на выборах Армения вообще пойдет дорогой Украины? Эксперты в такой сценарий просто не верят.





«Армения находится в достаточно жестких внешних условиях, связаных с конфликтом с Азербайджаном и поэтому кардинальным образом изменить отношения с Россией, без того, чтобы поставить под угрозу свою безопасность, Армения не сможет», – считает Владимир Жарихин.









Возможно в условиях конфликта вокруг Нагорного Карабаха, для Армении союзники, продающие оружие врагу – Азербайджану – лучше, чем их отсутствие. Ожидается, что блок Пашиняна уверенно выйграет выборы в ближайший понедельник. Но возможно не стоит спешить вычеркивать Армению со списка союзников Кремля.





«Не раз в постсоветском пространстве мы видели приход вроде бы прозападных политиков, которые вели полностью пророссийскую политику. Это и Грузия с Бидзином Иванишвили и случай Розы Отунбаевой в Киргизстане в 2011 году», -отмечает Сивицкий.





При этом эксперты подчеркивают, что Пашинян в любом случае будет куда более самостоятелен, чем Саргсян, иначе просто растеряет свой политический капитал. А вот подтвердит ли западные надежды – станет ясно не раньше своей ожидаемой победы на выборах.



