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Сурков будет представлять Россию на встрече советников лидеров "нормандской четверки" - Песков

08.12.2018 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"От нас должен быть Сурков", - сказал Д.Песков журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он пояснил, что речь идет о встрече, договоренность о которой была достигнута во время встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине.

 
 
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Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Берлине будет представлять помощник...
 
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