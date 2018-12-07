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Порошенко призывает к запрету захода российских судов в европейские и американские порты
Президент Украины Петр Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты российским кораблям из-за "блокирования" РФ судоходства в Керченской проливе и Азовском море.
"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - сказал он в интервью Fox News, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.
П.Порошенко подчеркнул, что Украина готова к координации действий с партнерами по этому вопросу.
П.Порошенко напомнил, что у Украины два порта в Азовском море - в Мариуполе и Бердянске, через которые проходит 40% экспорта продукции металлургической промышленности.
Россия ранее неоднократно заявляла, что не препятствует свободному судоходству в Керченском проливе.
Ранее в субботу первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Алексей Вольский заявил, что неправильно говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России.
"Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идёт. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило", - сказал А.Вольский на брифинге.
Как рассказал А.Вольский, за период с 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керчь-Еникальский канал всего прошло 18 тыс. 783 судна, перед проходом осмотрено 2 тыс. 52, из них 1 тыс. 183 следовали в российские порты Азовского моря и 869 - в украинские порты.
"Это говорит, что российских судов осматривалось гораздо больше. Ни о какой блокаде речи идти не может", - отметил А.Вольский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале этой недели заявил, что Россия не препятствовала и не препятствует проходу украинских судов через Керченский пролив, но иногда движение судов приостанавливается, в основном из-за погодных условий.
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Президент Украины Петр Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты российским кораблям из-за "блокирования" РФ судоходства в Керченской...
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