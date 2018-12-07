Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело уголовное дело о мошеннической схеме поставок белорусской молочной продукции в Россию

Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества, сообщил генеральный прокурор Александр Конюк журналистам в Москве в субботу.

По словам генпрокурора, выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры. "Сейчас мы проводим прокурорскую проверку и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу", - подчеркнул А.Конюк.