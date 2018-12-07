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"То что, Лукашенко нервничает — это знак"

08.12.2018 14:03 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
У Москвы появился вполне реальный шанс дожать белорусского лидера.

В Кремле прокомментировали дискуссию Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшуюся накануне на саммите ЕАЭС. Белорусский президент в достаточно резкой форме поспорил с российским коллегой относительно цены на газ для республики. Позже Лукашенко сообщил, что ему пришлось извиняться перед Путиным за неподобающий тон выступления. По словам Дмитрия Пескова, в результате президенты договорились провести еще одну встречу до Нового года, чтобы уладить все острые вопросы. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко в этот раз рискует потерпеть поражение в жестком торге с Москвой.

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Дмитрий Песков назвал публичную полемику Владимира Путина и Александра Лукашенко рабочим разговором, который не всегда предполагает единство мнений. Пресс-секретарь российского президента при этом похвалил механизм Евразийского экономического пространства, в рамках которого разгораются столь жаркие дискуссии. На самом деле 6 декабря 2018 года произошло по-своему беспрецедентное событие: сложно припомнить, когда такое было — с Владимиром Путиным поспорили не просто публично, но и в достаточно жестких выражениях. Да, конечно, Александр Лукашенко — президент независимого государства и равен Путину. Но это только теоретически, так или иначе, положа руку на сердце, в глазах миллионов россиян и не только Путин все таки стоит выше, чем Лукашенко. Тем более, что последний сам же сравнивает Беларусь с регионом России, возмущаясь, почему получает газ в два раза дороже, чем соседняя Смоленская область.


Мы все хорошо знаем, что в нынешней России подобное просто невозможно — нельзя возражать президенту России, тем более спорить с ним в прямом эфире.

Заметно, что Александра Лукашенко допекло, ему совсем непросто: из-за разных налоговых и других маневров российского правительства он теряет доходы бюджета. В России объясняют: времена уже не те — у самих денег мало. Также очевидно, что встречи Путин-Лукашенко не принесли нужного результат. Президента Беларуси можно понять: если рухнет экономика, его дальнейшие политические перспективы нельзя будет назвать радужными.

Самое интересное, что он фактически сам обозначил корень проблемы: если Минск хочет получать газ по российским ценам, значит, он должен стать Россией, войти в состав федерации. Партнеры из Москвы — деловые люди, которых пассажами про Великую Отечественную не проймешь. Хочешь кредиты и дешевое топливо, ну так уступай, — это знак. У Москвы появился вполне реальный шанс дожать белорусского лидера. Это наступление российские партнеры будут развивать, потому что до этого бессменный президент республики так или иначе продавливал нужные ему решения. Понятно, что вечно так продолжаться не может.

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Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
Теги: Минск
 
 
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