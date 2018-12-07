Страшные предсказания Нострадамуса на 2019 год

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Начало Третьей мировой войны

Астероид, который уничтожит человечество

Изменение климата

Люди начнут разговаривать с животными

Знаменитый мистик с точностью сумел предугадать некоторые важные исторические события, например, приход к власти Адольфа Гитлера, Великий пожар в 1666 году в Лондоне и смерти нескольких монархов. Но существуют и предсказания, описывающие будущие события. Некоторые расшифровщики записей Нострадамуса считают, что часть из них, возможно, осуществится именно в 2019 году. Каких событий стоит ожидать человечеству в будущем?Считается, что упоминание о крупном глобальном конфликте скрыто в одном из четверостиший Нострадамуса, которое он написал в 1555 году. В нем он говорит о том, что мир столкнется с новой войной, в которой восток со временем ослабит запад. Возможно, предсказатель пытался предупредить людей о конфликте США с Россией или Северной Кореей.Третья мировая война разрушит привычный мир, но это не единственное потрясение, которое, возможно, произойдет в будущем. Нострадамус считал, что человечеству придется пережить и падение крупного астероида. По времени катастрофа должна произойти одновременной с войной. Это доказывает одна из строчек в четверостишии предсказателя: "Момент великого насилия совпадет с появлением яркой кометы в небе".Повышение температуры, таяние ледников и разрушительные ураганы будут угрожать человечеству и в течение 2019 года. Ностраламус предсказал и глобальное потепление: "Мы увидим, как вода будет подниматься, а земля опустится под нее," писал он в своих четверостишиях. При этом он предупреждает, что изменение климата может привести к новым войнам, так как людям придется бороться за ограниченные ресурсы.Нострадамус предсказал, что люди в будущем сумеют сблизиться друг с другом. Некоторые теоретики, занимающиеся расшифровкой его четверостиший, предполагают, что мы научимся разговаривать с ними. Но объяснить, каким образом произойдет это сближение, они пока не могут.