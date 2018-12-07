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Белорусы разметают новые автомобили из автосалонов

08.12.2018 13:45 — Разное | UDF  
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В январе—сентябре текущего года количество новых автомобилей, купленных жителями Беларуси, увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же всех автомобилей продано на 49% больше.

Такие данные привела 5 декабря начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ Виолетта Брезовская.

В связи с чем наблюдается ажиотажный спрос на машины, она не пояснила, но, по-видимому, это связано с программой льготного кредитования приобретения легковых автомобилей Geely белорусского производства. За такими кредитами даже очереди выстраивались.

Наши восточные соседи тоже активно покупают автомобили: за январь — ноябрь россияне приобрели 1,63 млн автомобилей: это на 14% больше показателя 2017 года.

В то же время, значительно выросли продажи и ряда других товаров. В частности, телевизоров — на 50%. Это, возможно, связано со снижением курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро, что вызвало у населения ожидания роста цен на импортируемые телевизоры.

По этой же причине, возможно, выросли продажи холодильников, морозильников и стиральных машин (на 34%), а также верхней одежды (на 21%). В меньшей степени увеличились продажи моторного и дизельного топлива (на 18% и 20% соответственно), а также пиломатериалов (на 17%).

Значительно поднялась реализация слабоалкогольных напитков (на 32%), минеральной воды (на 23%), а также рыбы, ракообразных и моллюсков (на 13,9%). Мяса было продано всего на 6% больше, что может объясняться ростом цен на него.

Вместе с увеличением объемов продаж, растет и количество магазинов. Но если число магазинов в стране за девять месяцев текущего года поднялось на 5,5%, то число интернет-магазинов выросло на 14,8%.

Всего по данным на 1 октября в Беларуси было зарегистрировано уже 18 552 интернет-магазина, тогда как количество обычных магазинов составило 47 859, общей площадью 5,7 млн. квадратных метров. Подавляющая часть этих магазинов (93%) имеет площадь до 300 квадратных метров.

Увеличилось за рассматриваемый период времени в Беларуси и количество объектов общественного питания: на 7,2% то есть на 618. Число мест в них на 1 тыс. жителей составило 41,8, при нормативе, равном 40. Больше всего таких мест в Минске — 52,4 на 1 тыс. жителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество новых автомобилей, купленных жителями Беларуси, увеличилось на 62%.
 
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