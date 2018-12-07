Белорусский бюджет переполнен деньгами

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Несмотря на увеличение расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, государственный бюджет Беларуси продолжает выполняться со значительным профицитом, так как доходы бюджета остаются довольно значительными вследствие высоких цен на нефть на мировом рынке, а расходы бюджета новое правительство увеличивать не спешит.В октябре увеличился профицит не только республиканского бюджета, но и местных, в результате чего профицит бюджета сектора государственного управления в целом за январь—октябрь 2018 года поднялся до 6,52 млрд. рублей с 4,3 млрд. рублей по итогам января—сентября того же года.Вырос и профицит бюджета Фонда социальной защиты населения: до 0,4 млрд. рублей с 0,3 млрд. рублей.Доходы республиканского бюджета в январе—октябре текущего года уже почти достигли уровня, запланированного на год: 20,36 млрд. рублей, то есть 96,9% от плана. Это было вызвано, в основном, неожиданным увеличением доходов от внешнеэкономической деятельности, составивших 4,5 млрд. рублей, что превысило план на весь год на 17,8%.В то же время, поступления НДС достигли 9,2 млрд. рублей (91,1% от плана на год), поступления налога на прибыль — 2,7 млрд. рублей (82,8%), акцизов — 2,2 млрд. рублей (88,4%).Доходы бюджета сектора государственного управления за рассматриваемый период достигли 42,37 млрд. рублей, то есть 91,2% от запланированного на год уровня. А поступления в Фонд социальной защиты населения — 11,4 млрд. рублей (84,0%).Доходы могли бы быть еще больше, если бы не рост задолженности по налогам и сборам до 227,1 млн. рублей на 1 января со 179,5 млн. рублей на 1 октября текущего года.Расходы государственного бюджета РБ остаются намного ниже запланированного уровня. По итогам января—октября текущего года они составили всего 35,85 млрд. рублей, то есть 77,2% от плана на год. А расходы республиканского бюджета осуществляются и того хуже: они составили 72,9% от плана на год, то есть 15,12 млрд. рублей.Расходы на общегосударственную деятельность за десять месяцев текущего года достигли 6,4 млрд. рублей (63,0% от плана на год), на финансирование национальной экономики — 3,6 млрд. рублей (79,1%), и на финансирование социальной сферы — 11,2 млрд. рублей (78,3%).В то же время, расходы Фонда социальной защиты населения осуществляются примерно в соответствие с планом и составили за рассматриваемый период 11,0 млрд. рублей (82,5% от плана на год).