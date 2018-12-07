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«Песня года Беларуси-2018». Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Три десятка популярных белорусских артистов и презентация альбома, посвященного малой родине. На сцене Дворца Республики 7 декабря состоялся масштабный музыкальный праздник «Песня года Беларуси-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Три десятка популярных белорусских артистов и презентация альбома, посвященного малой родине. На сцене Дворца Республики 7 декабря состоялся...
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