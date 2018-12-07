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Девушка из Боснии выучила беларуский язык − и говорит на нём лучше многих из нас

08.12.2018 15:49 — Разное | KYKY  
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Матео Брандалик из Боснии свободно говорит на 15 языках, и беларуский есть в этом списке. В интервью «Радыё Свабода» девушка рассказала, чем ей нравится Минск, который она называет «европейским Нью-Йорком», и в чём, на её взгляд, ценность языков. 

Матео родилась и выросла в Тузле, небольшом городе в Боснии и Герцеговине. По её словам, там большая безработица и мало перспектив, поэтому молодёжь уезжает на Запад. И она в том числе − девушка отучилась в Венском университете и получила степень бакалавра политологии, славистики и востоковедения. Матео всегда любила изучать новые языки − она свободно владеет английским, хорватским, немецким, испанским, итальянским, французским и русским. Может поговорить на македонском, словенском, чешском, датском, румынском, арабском, турецком, персидском, новогреческом и беларуском, а также учит ирландский.

Как начала учить беларуский

Однажды Матео наткнулась на YouTube на интервью по-беларуски, ей сразу же понравилось звучание. Потом она нашла Naviband, и через их музыку девушка сделала первые шаги в изучении беларуского, выучила лексику. Так как она уже свободна владела русским, у неё не возикло больших проблем. Матео захотела взять курс беларуского языка в своём университете − был такой только для начинающих. Преподаватели − Наталья Корин, Елена Руденко и Андрей Зинкевич − из Беларуси. Кроме Матео, на курсы ходили ещё пять человек из России, Бразилии и Австрии.

Потом девушка решила изучить беларуский ещё лучше − и подалась на курсы для иностранцев в БГУ. Кроме Матео, в группе была только ещё одна девушка, поэтому преподавание вышло считай что индивидуальное. «Мы читали очень много беларуских произведений. Через это нам исправляли произношение. Слушали беларуские песни, например, «Госцi», «Ляписа», − рассказывает девушка. Восьмидневный курс по 4-5 часов в день стоил 60 евро, а жильё и питание оплачивать нужно было самостоятельно. Но девушка осталась довольна.

Из трудностей в изучении была путаница с русским − получалась «трасянка» − и фонетика: девушка не могла произнести фрикативный «г», потому что ни в одном языке, который она изучала, такого нет. Матео вернулась в Вену, но беларуский язык не забросила − читает «Чазенiю» Владимира Короткевича, а также купила книгу «Это Беларусь, детка!». «Ещё я очень люблю Янку Купалу и Якуба Коласа», − добавляет девушка.

Впечатления от Минска и Беларуси

Она не скромничает в комплиментах Беларуси: «Те восемь дней в Минске были лучшими в моей жизни. Мне понравилось буквально всё: люди, улицы, город. Многие в Западной Европе имеют предрассудки в отношении Беларуси. Но я хочу показать, что всё не совсем так, как они видят в газетах и ​​в интернете». Она называет Минск «европейским Нью-Йорком» и говорит, что жила на проспекте Независимости, который напомнил ей американский город. Из нашей еды Матео особенно понравились драники и колдуны. 

В Минске девушка всегда пыталась говорить по-беларуски, но на это по-разному реагировали и обычно отвечали на русском. «Когда люди узнавали, что я говорю по-беларуски, они были рады это слышать. Но каждый раз мне отвечали по-русски. А некоторые вообще не понимали, что я хочу сказать», − рассказывает она. На её взгляд, использовать язык надо, чтобы он не умер: «Есть много людей, которые не знают, что в Беларуси существует собственный язык, и она отличается от русского. Я хочу показать им, что беларуский язык невероятно красив. Например, создать языковой курс в Вене или где-нибудь в мире, где люди могут увидеть красоту этого языка»

 
Теги: Минск
 
 
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Матео Брандалик из Боснии свободно говорит на 15 языках, и беларуский есть в этом списке. В интервью «Радыё Свабода» девушка рассказала, чем ей нравится Минск,...
 
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