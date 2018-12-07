В Беларуси создадут первую госкорпорацию





Первую в Беларуси государственную корпорацию планируется создать на базе организаций ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ГО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» и РУП «Институт недвижимости и оценки».

Как сообщила БЕЛТА начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества Светлана Дегтеренко, создание госкорпорации станет возможным после внедрения лучших мировых практик корпоративного управления холдингом «Белавтодор». Эта работа проводится с участием международных экспертов согласно меморандуму, заключенному между правительством Беларуси и ЕБРР в 2017 году.

«Мы хотим передать полномочия по управлению активами холдинга от Госкомимущества специализированной организации – госкорпорации. Это делается для того, чтобы разделить функции государства как регулятора и как собственника предприятий. Планируется сформировать модель, при которой госорганы определяют стратегию развития, политику предприятий, а не управляют их хозяйственной деятельность», – пояснила Светлана Дегтеренко.

По ее словам, госкорпорация при успешной реализации пилотного проекта станет прототипом для создания таких же структур в других секторах производства. «Предполагаем создание модели, которая позволила бы в масштабах республики перестроить управление государственными предприятиями. Она позволит министерствам уйти от управления непосредственно хозяйственной деятельностью. Например, сегодня Министерство промышленности управляет примерно 200 предприятиями. При этом ведомство выполняет и другие функции. Мы собираемся наработать необходимый опыт в управлении госактивами, не изменяя полномочий органов и действующего законодательства», – отметила специалист.

В составе холдинга «Белавтодор» 13 дорожно-строительных, мостостроительных, промышленных и транспортных компаний. Органами управления ОАО "Управляющая компания холдинга «Белавтодор» являются общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Холдинг «Белресурсы» включает 16 организаций оптово-розничной торговли, промышленного производства продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления.

Институт недвижимости и оценки – ведущее государственное предприятие в сфере оценки бизнеса и недвижимости, занимается подготовкой предприятий к преобразованию в ОАО. Предоставляет услуги по оценке недвижимости, оборудования, транспортных средств, имущественных комплексов, интеллектуальной собственности и т.д.