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Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Онлайн гонки

08.12.2018 16:04 — Разное | Tut.by  
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В субботу на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет женский спринт на 7,5 километров.


Ирина Кривко. Фото: Белорусская федерация биатлона

Сборную Беларуси в гонке представят Ирина Кривко (№ 16), Динара Алимбекова (№ 35), Ирина Кручинкина (№ 63), Дарья Юркевич (№ 69) и Анна Сола (№ 96).

Претендентки на медали получили следующие стартовые номера: Вероника Виткова (№ 1), Сюзан Данкли (№ 2), Ингрид Тандреволд (№ 5), Анастасия Кузьмина (№ 6), Мари Эдер (Лаукканен) (№ 11), Екатерина Юрлова-Перхт (№ 14), Валентина Семеренко (№ 15), Кайса Макарайнен (№ 17), Доротея Вирер (№ 20), Франциска Хильдебранд (№ 21), Лиза Тереза Хаузер (№ 23), Юлия Джима (№ 28), Лиза Виттоцци (№ 30), Анаис Бескон (№ 31), Дениз Херрманн (№ 32), Ванесса Хинц (№ 33), Жюстин Бресаз (№ 40), Ханна Оберг (№ 42), Маркета Давидова (№ 44), Паулина Фиалкова (№ 59), Франциска Пройсс (№ 70), Моника Хойнич (№ 79), Марте Олсьбю-Ройзланд (№97), Елена Пидгрушная (№ 99).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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В субботу на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет женский спринт на 7,5 километров.
 
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