Субботнюю прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб облисполкома – управлений ЖКХ, образования, торговли и услуг, занятости и социальной защиты.

На прямую линию сегодня позвонили свыше 20 жителей области, более половины из них – гродненцы. В основном поднимались вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Детальные, квалифицированные ответы обратившиеся граждане получили от специалистов жилищно-коммунального хозяйства.

Некоторые из них, как, например, ремонт многоквартирного дома в поселке Красносельский Волковысского района, требовали более тщательного изучения. В числе таких вопросов и обращение жительницы областного центра, проживающей на улице Красноармейской, 73. В подвале этого многоквартирного дома после обильных осадков скапливается вода. Женщина попросила проверить, правильно ли установлены ливневые желоба для отвода стоков.

Обращение жителей многоквартирного дома по улице Менделеева, 6 в Гродно по поводу неисправности дымоходов и вентиляционных каналов адресовано ЖЭСу, на обслуживании которого находится здание. Меры будут приняты в самое ближайшее время.

Также абонентов прямой линии из Лидского, Мостовского и Щучинского районов волновали вопросы благоустройства дворов, ямочного ремонта и грейдирования дорог.

На большинство вопросов ответы были даны непосредственно в ходе прямой линии. Часть обращений адресована соответствующим профильным структурам и организациям. После их детального изучения, заявители получат ответы в установленные законодательством сроки.