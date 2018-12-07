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Субботнюю прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

08.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб облисполкома – управлений ЖКХ, образования, торговли и услуг, занятости и социальной защиты.
 
На прямую линию сегодня позвонили свыше 20 жителей области, более половины из них – гродненцы. В основном поднимались вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Детальные, квалифицированные ответы обратившиеся граждане получили от специалистов жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Некоторые из них, как, например, ремонт многоквартирного дома в поселке Красносельский Волковысского района, требовали более тщательного изучения. В числе таких вопросов и обращение жительницы областного центра, проживающей на улице Красноармейской, 73. В подвале этого многоквартирного дома после обильных осадков скапливается вода. Женщина попросила проверить, правильно ли установлены ливневые желоба для отвода стоков.
 
Обращение жителей многоквартирного дома по улице Менделеева, 6 в Гродно по поводу неисправности дымоходов и вентиляционных каналов адресовано ЖЭСу, на обслуживании которого находится здание. Меры будут приняты в самое ближайшее время.
 
Также абонентов прямой линии из Лидского, Мостовского и Щучинского районов волновали вопросы благоустройства дворов, ямочного ремонта и грейдирования  дорог.
 
На большинство вопросов ответы были даны непосредственно в ходе прямой линии. Часть обращений адресована соответствующим профильным структурам и организациям. После их детального изучения, заявители получат ответы в установленные законодательством сроки.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб облисполкома – управлений ЖКХ, образования,...
 
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