Эстонец пытался вывезти из Беларуси более 1000 раритетных марок

Гражданин Эстонии намеревался вывезти с территории Евразийского экономического союза более 1000 почтовых марок, которые относятся к категории культурных ценностей.

В пункте пропуска «Григоровщина» сотрудники Витебской таможни при проведении таможенного контроля микроавтобуса RENAULT MASTER, следующего на выезд из Беларуси, обнаружили в личных вещах пассажира около 2500 единиц почтовых марок и конвертов с наклеенными марками, сообщает ГТК.

Товар изъяли и отправили на экспертизу, результаты которой свидетельствуют, что более 1 000 почтовых марок и 10 конвертов относятся к категории культурных ценностей. Они были выпущены более ста лет назад. По предварительным данным, их стоимость составляет свыше 25 000 рублей.

По данному факту Витебской таможней проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.