Сергей Любавин даст два концерта в Волковыске





Российский поп-певец, автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин на своем концерте в волковысском городском Доме культуры представит публике, как новые песни, так и старые хиты.

Те, кто впервые посетит выступление Сергея Любавина, будут приятно удивлены мягкой атмосферой вечера и глубоким лирическим эмоциональным настроем певца.

На концертах Сергея Любавина мир предстает в теплом свете, где царит настоящая любовь и крепкие дружеские чувства.

Концерт состоится 18 февраля 2019 года.

16 февраля артист выступит в Щучине, 17 – в Сморгони.