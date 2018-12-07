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Сергей Любавин даст два концерта в Волковыске
08.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Российский поп-певец, автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин на своем концерте в волковысском городском Доме культуры представит публике, как новые песни, так и старые хиты.
Те, кто впервые посетит выступление Сергея Любавина, будут приятно удивлены мягкой атмосферой вечера и глубоким лирическим эмоциональным настроем певца.
На концертах Сергея Любавина мир предстает в теплом свете, где царит настоящая любовь и крепкие дружеские чувства.
Концерт состоится 18 февраля 2019 года.
16 февраля артист выступит в Щучине, 17 – в Сморгони.
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Российский поп-певец, автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин на своем концерте в волковысском...
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