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"И тут появляюсь я": в Вильнюсе дорисовали знаменитое граффити. С Лукашенко
В Вильнюсе рядом с граффити с изображением целующихся Трампа и Путина появились новые персонажи: Лукашенко, Сталин и Гитлер в спортивных костюмах, пишет
Фото: DELFI / Karolina Pansevič
У Гитлера в руках пакет с едой, у Лукашенко - магнитофон.
Фото: DELFI / Karolina Pansevič
Когда приезжаешь в Вильнюс, миновать этот граффити невозможно, находится оно совсем рядом с вокзалом на Pylimo, 66.
За последние несколько лет знаменитое граффити около вильнюсского ресторана Keulė Rūkė претерпело ряд изменений.
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В Вильнюсе рядом с граффити с изображением целующихся Трампа и Путина появились новые персонажи: Лукашенко, Сталин и Гитлер в спортивных костюмах, пишет delfi.lt.
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