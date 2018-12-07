"И тут появляюсь я": в Вильнюсе дорисовали знаменитое граффити. С Лукашенко

Фото: DELFI / Karolina Pansevič





У Гитлера в руках пакет с едой, у Лукашенко - магнитофон.









Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Когда приезжаешь в Вильнюс, миновать этот граффити невозможно, находится оно совсем рядом с вокзалом на Pylimo, 66.





За последние несколько лет знаменитое граффити около вильнюсского ресторана Keulė Rūkė претерпело ряд изменений.











