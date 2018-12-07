Будет ли Нацбанк плясать под дудку лоббистов из реального сектора?

пишет banki24.by Последний раз публикация статистики прерывалась осенью 2014 года, перед наступлением кризиса. Предприятия дают ответы почти на три десятка вопросов конъюнктурной анкеты и отсылают их Нацбанку. В НБРБ обрабатывают полученную информацию и выводят общий баланс ответов как по видам деятельности, так и в целом. Один из важнейших вопросов анкеты Нацбанка — оценка предприятиями влияния изменения курса белорусского рубля на их хозяйственную деятельность. Ежемесячно, начиная с мая 2005 года, Нацбанк опрашивает около 1 700 предприятий в промышленности, строительстве, торговле и на транспорте,banki24.by Последний раз публикация статистики прерывалась осенью 2014 года, перед наступлением кризиса. Предприятия дают ответы почти на три десятка вопросов конъюнктурной анкеты и отсылают их Нацбанку. В НБРБ обрабатывают полученную информацию и выводят общий баланс ответов как по видам деятельности, так и в целом. Один из важнейших вопросов анкеты Нацбанка — оценка предприятиями влияния изменения курса белорусского рубля на их хозяйственную деятельность.









По шкале Нацбанка влияние может быть «сильным», «умеренным» и «слабым». Если среди ответов преобладает «сильное» влияние, то общий баланс отклоняется выше нуля, если «слабое» — ниже нуля, «умеренное» — стремится к нулю. С четвертого квартала 2014 года до лета 2016 года практически постоянно был выше 10, а зимой 2015 года даже поднимался выше 40. Это значит, что было очень много ответов о «сильном» влиянии динамики курса. С сентября 2016 года по март 2018-го баланс ответов держался ниже нуля.





Благодаря усилиям Нацбанка и улучшению конъюнктуры на нефтяном рынке наступила относительная стабилизация на курсовых фронтах. В апреле 2018 года США наложили первые серьезные санкции на Россию. Негативная реакция последовала тут же. Курс российского рубля за несколько дней обвалился с 58 до 63 RUB за 1 USD. В отличие от Центробанка России, наш Нацбанк старается сглаживать значительные курсовые колебания. Поэтому белорусский рубль не упал в той же степени, в какой девальвировался его российский «коллега». Однако усиление позиций «зайчика» перед «деревянным» редко когда не нравилось белорусской промышленности. До сих пор основным экспортным рынком для наших промышленных предприятий остается Россия. Укрепление белорусского рубля ухудшило ценовую конкурентоспособность экспортеров на российском рынке.









Пищевая отрасль вообще испытала двойной удар: санветслужбы РФ начали массово запрещать ввоз белорусской продукции из мяса и молока. Экспорт в Россию стал заваливаться на бок, а затем и падать. Как следствие, баланс ответов промышленности в апреле подскочил до 15,3, чего не было с июня 2016 года. С апреля по ноябрь 2018 года баланс оценок промышленности остается выше 10. Локальный пик был в сентябре, когда баланс поднимался до 24,3. В общем, промышленность Беларуси сигнализирует Нацбанку, что нынешний курс белорусского рубля к российскому ей не нравится. Более комфортным для фабрик и заводов был бы возврат к временам дешевого «зайчика». Будет ли Нацбанк как-то реагировать на стоны промышленников? Скорее всего нет. Респонденты из остальных отраслей экономики чувствуют себя неплохо. За счет их ответов совокупный баланс оценок находится чуть выше нуля (2,4 в ноябре-2018).





Поскольку НБРБ должен учитывать нужды всей экономики целиком, а не отдельных экспортеров, каких-то существенных корректировок курсовой политики от властей ожидать пока не приходится.



