Антон Смольский прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке









прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке (50-е место), а также рассказал о статусе капитана команды и целях на сезон. Капитан сборной Беларуси по биатлону Антон Смольскийсвое выступление в спринтерской гонке (50-е место), а также рассказал о статусе капитана команды и целях на сезон.





"После индивидуальной гонки я успел восстановиться, но не скажу, что нахожусь в своей лучшей физической форме. По плану с каждым стартом должно быть легче. Спустимся чуть ниже, в Хохфильцен, состояние должно улучшиться.





Что касается моего статуса капитана, то особых обязанностей у меня нет, и давления по этому поводу не ощущаю. Мы поддерживаем друг друга после неудачных стартов, в обсуждениях помимо проделанных ошибок есть место и для шуток. Стараемся быть на позитивной волне.









Конечно, цели есть на каждый старт, этап, сезон. Основная цель команды — попадание в очковую зону на каждом старте, но на данный момент каждому спортсмену не дают реализовать себя личные аспекты", — цитирует Смольского "Биатлон онлайн".







