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Антон Смольский прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке
Антон Смольский: мы поддерживаем друг друга после неудачных стартов, в обсуждениях есть место и для шуток .
Капитан сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский
"После индивидуальной гонки я успел восстановиться, но не скажу, что нахожусь в своей лучшей физической форме. По плану с каждым стартом должно быть легче. Спустимся чуть ниже, в Хохфильцен, состояние должно улучшиться.
Что касается моего статуса капитана, то особых обязанностей у меня нет, и давления по этому поводу не ощущаю. Мы поддерживаем друг друга после неудачных стартов, в обсуждениях помимо проделанных ошибок есть место и для шуток. Стараемся быть на позитивной волне.
Конечно, цели есть на каждый старт, этап, сезон. Основная цель команды — попадание в очковую зону на каждом старте, но на данный момент каждому спортсмену не дают реализовать себя личные аспекты", — цитирует Смольского "Биатлон онлайн".
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Антон Смольский: мы поддерживаем друг друга после неудачных стартов, в обсуждениях есть место и для шуток .
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