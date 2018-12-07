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Антон Смольский прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке

08.12.2018 16:57 — Разное | Партизан  
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Антон Смольский: мы поддерживаем друг друга после неудачных стартов, в обсуждениях есть место и для шуток .



Капитан сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке (50-е место), а также рассказал о статусе капитана команды и целях на сезон. 

"После индивидуальной гонки я успел восстановиться, но не скажу, что нахожусь в своей лучшей физической форме. По плану с каждым стартом должно быть легче. Спустимся чуть ниже, в Хохфильцен, состояние должно улучшиться. 

Что касается моего статуса капитана, то особых обязанностей у меня нет, и давления по этому поводу не ощущаю. Мы поддерживаем друг друга после неудачных стартов, в обсуждениях помимо проделанных ошибок есть место и для шуток. Стараемся быть на позитивной волне. 


Конечно, цели есть на каждый старт, этап, сезон. Основная цель команды — попадание в очковую зону на каждом старте, но на данный момент каждому спортсмену не дают реализовать себя личные аспекты", — цитирует Смольского "Биатлон онлайн".



 
 
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Антон Смольский: мы поддерживаем друг друга после неудачных стартов, в обсуждениях есть место и для шуток .
 
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