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Бронетехника вошла в Париж

08.12.2018 16:49 — Разное | Партизан  
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В Париж, где продолжаются антиправительственные протестные акции движения «Желтые жилеты», введена бронетехника, передает The Guardian со ссылкой на своих корреспондентов во французской столице.

Фото: Michel Euler / AP

По информации издания, для обеспечения порядка в городе мобилизованы около восьми тысяч сотрудников полиции. Сообщается, что силовики блокировали районы центральной части Парижа, в том числе улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу. Туда, как передает Associated Press, попыталась прорваться группа протестующих, но полиция остановила их, применив специальные средства — слезоточивый газ и щиты.

Сумки и рюкзаки демонстрантов обыскивают, изымая маски, способные защитить от слезоточивого газа, шлемы, а также все предметы, которые можно было бы использовать в качестве метательного снаряда.

По последним данным, задержаны и допрошены 514 человек, 272 из них помещены под арест. В то же время репортеры отмечают, что сейчас в Париже не наблюдается таких масштабных беспорядков или многочисленных случаев мародерства, как на прошлых выходных.

Власти призывают демонстрантов к спокойствию и предупреждают, что в рядах протестующих могут прятаться провокаторы.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Эта акция получила название по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

На фоне массовых акций правительство республики объявило о введении шестимесячного моратория на повышение топливных тарифов, сообщает Лента ру.


 
Теги: Новости
 
 
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В Париж, где продолжаются антиправительственные протестные акции движения «Желтые жилеты», введена бронетехника, передает The Guardian со ссылкой на своих...
 
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