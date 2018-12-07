Бронетехника вошла в Париж

Фото: Michel Euler / AP





По информации издания, для обеспечения порядка в городе мобилизованы около восьми тысяч сотрудников полиции. Сообщается, что силовики блокировали районы центральной части Парижа, в том числе улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу. Туда, как передает Associated Press, попыталась прорваться группа протестующих, но полиция остановила их, применив специальные средства — слезоточивый газ и щиты.





Сумки и рюкзаки демонстрантов обыскивают, изымая маски, способные защитить от слезоточивого газа, шлемы, а также все предметы, которые можно было бы использовать в качестве метательного снаряда.





По последним данным, задержаны и допрошены 514 человек, 272 из них помещены под арест. В то же время репортеры отмечают, что сейчас в Париже не наблюдается таких масштабных беспорядков или многочисленных случаев мародерства, как на прошлых выходных.





Власти призывают демонстрантов к спокойствию и предупреждают, что в рядах протестующих могут прятаться провокаторы.





Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Эта акция получила название по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.





сообщает Лента ру. На фоне массовых акций правительство республики объявило о введении шестимесячного моратория на повышение топливных тарифов,Лента ру.



