Московский бизнес консолидирует долю в сети «Восход»

Московский предприниматель Денис Серегин, гендиректор ООО «Стоик», продолжает скупать акции сети парикмахерских «Восход». Очередное его предложение похоже на прежние размером пакета, который он хотел бы купить, — 20 тыс. шт. (5,3%), но теперь он предлагает за акцию всего 1,5 рубля. Тогда как ранее покупал бумаги по 6 рублей.

Если держатели бумаг согласятся с заявленной ценой, то пакет размером 5,3% обойдется коммерсанту в 30 тыс. рублей. Для сравнения: за последний купленный пакет сети «Восход» в размере 6% бизнесмен заплатил 120 тыс. рублей.

Приобретать бумаги бизнесмен намерен в течение месяца начиная с 18 декабря.

По неподтвержденной информации, московский инвестор не планирует в перспективе сохранять нынешний профиль компании, а основным объектом его коммерческих интересов является недвижимость, находящаяся на балансе сети «Восход».