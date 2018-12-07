|
В России заблокировали сайты Навального
Роскомнадзор обратился в суд с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального. Претензии чиновников к проекту «Умное голосование», созданному Навальным с целью лишения партии «Единая России» части голосов на выборах.
«Мы обратились в Таганский суд Москвы с иском в защиту прав неограниченного круга лиц, и суд вынес решение о применении предварительных мер обеспечения, и мы внесли этот сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», – сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Он уточнил, что повестка направлена против регистратора доменного имени сайта 2019.vote – компании Gandi SAS, что является обычной практикой в подобных делах.
По словам Ампелонского, в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы от граждан на неправомерную обработку на этом сайте персональных данных. По результатам проверки Роскомнадзора были выявлены нарушения.
«Основные из них заключаются в том, что на сайте не прописана политика конфиденциальности, форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным законом требованиям. Кроме того, есть основания полагать, что базы с персональными данными россиян хранятся на территории другого государства, за пределами РФ», — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.
В сентябре 2019 года в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов и местных депутатов. Состоятся также дополнительные выборы депутатов Госдумы. Навальный рассчитывал, что избиратели могут объединиться, чтобы согласованно отдать свои голоса в поддержку одного из кандидатов – соперников партии власти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роскомнадзор обратился в суд с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального. Претензии чиновников к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)