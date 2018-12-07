ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России заблокировали сайты Навального

08.12.2018 15:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Роскомнадзор обратился в суд с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального. Претензии чиновников к проекту «Умное голосование», созданному Навальным с целью лишения партии «Единая России» части голосов на выборах.

«Мы обратились в Таганский суд Москвы с иском в защиту прав неограниченного круга лиц, и суд вынес решение о применении предварительных мер обеспечения, и мы внесли этот сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», – сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он уточнил, что повестка направлена ​​против регистратора доменного имени сайта 2019.vote – компании Gandi SAS, что является обычной практикой в ​​подобных делах.

По словам Ампелонского, в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы от граждан на неправомерную обработку на этом сайте персональных данных. По результатам проверки Роскомнадзора были выявлены нарушения.

«Основные из них заключаются в том, что на сайте не прописана политика конфиденциальности, форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным законом требованиям. Кроме того, есть основания полагать, что базы с персональными данными россиян хранятся на территории другого государства, за пределами РФ», — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.


В сентябре 2019 года в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов и местных депутатов. Состоятся также дополнительные выборы депутатов Госдумы. Навальный рассчитывал, что избиратели могут объединиться, чтобы согласованно отдать свои голоса в поддержку одного из кандидатов – соперников партии власти.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роскомнадзор обратился в суд с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального. Претензии чиновников к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевской области стартовал марафон «Согреем детские сердца»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика