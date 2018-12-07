В России заблокировали сайты Навального

«Мы обратились в Таганский суд Москвы с иском в защиту прав неограниченного круга лиц, и суд вынес решение о применении предварительных мер обеспечения, и мы внесли этот сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», – сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.





Он уточнил, что повестка направлена ​​против регистратора доменного имени сайта 2019.vote – компании Gandi SAS, что является обычной практикой в ​​подобных делах.





По словам Ампелонского, в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы от граждан на неправомерную обработку на этом сайте персональных данных. По результатам проверки Роскомнадзора были выявлены нарушения.





«Основные из них заключаются в том, что на сайте не прописана политика конфиденциальности, форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным законом требованиям. Кроме того, есть основания полагать, что базы с персональными данными россиян хранятся на территории другого государства, за пределами РФ», — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.









В сентябре 2019 года в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов и местных депутатов. Состоятся также дополнительные выборы депутатов Госдумы. Навальный рассчитывал, что избиратели могут объединиться, чтобы согласованно отдать свои голоса в поддержку одного из кандидатов – соперников партии власти.