На границе с Литвой большие очереди из-за сбоя программного обеспечения

belta.by. В «Котловке» в это время было 40 машин, в «Каменном Логе» — 360, в «Беняконях» — более 140. По состоянию на 10:00 с белорусской стороны на въезд в Литву ожидали 250 грузовых фур, сообщаетВ «Котловке» в это время было 40 машин, в «Каменном Логе» — 360, в «Беняконях» — более 140.





Белорусские пограничники предупреждают, что в связи с этими техническими проблемами очереди в «Привалке» могут увеличиться. Перевозчикам рекомендуют выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.