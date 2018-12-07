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На границе с Литвой большие очереди из-за сбоя программного обеспечения

08.12.2018 15:30 — Разное | Партизан  
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Государственный пограничный комитет сообщает, что у путешественников и грузоперевозчиков могут быть трудности при пересечении границы с Литвой в пункте пропуска «Привалка». На литовской стороне в пункте «Райгардас» произошел сбой программного обеспечения в таможенной службе, из-за этого появились большие очереди.

По состоянию на 10:00 с белорусской стороны на въезд в Литву ожидали 250 грузовых фур, сообщает belta.by. В «Котловке» в это время было 40 машин, в «Каменном Логе» — 360, в «Беняконях» — более 140.

Белорусские пограничники предупреждают, что в связи с этими техническими проблемами очереди в «Привалке» могут увеличиться. Перевозчикам рекомендуют выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

 
 
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Государственный пограничный комитет сообщает, что у путешественников и грузоперевозчиков могут быть трудности при пересечении границы с Литвой в пункте пропуска...
 
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