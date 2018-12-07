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Объекты, возводимые для проведения Европейских игр, в дальнейшем должны активно использоваться - Румас

08.12.2018 16:44 — Разное | Интерфакс  
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Все объекты инфраструктуры, возводимые для проведения Европейских игр, а также оборудование во временной инфраструктуре в дальнейшем должны быть активно задействованы, заявил премьер-министр Сергей Румас во время посещения Студенческой деревни в Минске в субботу, сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.

"Руководитель правительства ознакомился с инфраструктурой и побывал в ледовом дворце, предполагаемом для организации питания участников II Европейских игр", - говорится в сообщении.

С.Румас заслушал доклад председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака  о планируемой подготовке объекта с целью его использования для организации питания участников игр. Во время обсуждения прозвучало предложение о возведении для этих нужд на территории деревни отдельного крытого воздухоопорного сооружения, которое в последствии будет использоваться в качестве футбольного манежа. Руководитель правительства поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки. 

 
Теги: Минск
 
 
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Все объекты инфраструктуры, возводимые для проведения Европейских игр, а также оборудование во временной инфраструктуре в дальнейшем должны быть активно...
 
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