Президент США Дональд Трамп в субботу выразил сомнения в перспективах создания общеевропейской армии и указал на роль США в поддержании безопасности в Европы - в прошлом и в будущем.

"Идея европейской армии не очень хорошо сработала как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Но США тогда были там для вас и будут всегда", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"Все, что мы просим - платите честно вашу долю за НАТО. Германия платит 1% в то время, как США 4,3% от своего гораздо более крупного ВВП - для защиты Европы. Справедливость!", - отметил Д.Трамп.

6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. Позднее идею подержала канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европарламента Антонио Таяни.

Д.Трамп ранее уже подвергал резкой критике такое предложение французского коллеги.