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Трамп вновь опроверг сговор с российской стороной в ходе выборов в 2016 году

08.12.2018 16:23 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп вновь отверг обвинение в сговоре с российской стороной во время предвыборной кампании в 2016 году и указал на значительность затрат на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

"После двух лет и миллионов страниц документов (что обошлось в сумму более $30 млн), не было сговора!" - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее спецпрокурор Р.Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в США, обнародовал документ, согласно которому бывший адвокат Д.Трампа Майкл Коэн имел контакты с российской стороной. Генпрокуратура США потребовала приговорить его к длительному заключению.

 
 
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Президент США Дональд Трамп вновь отверг обвинение в сговоре с российской стороной во время предвыборной кампании в 2016 году и указал на значительность затрат на...
 
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