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В пунктах пропуска через белорусско-литовскую границу произошел сбой
По поступившей от сопредельной стороны информации в литовских пунктах пропуска из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении системы таможенного оформления с 10.00 затруднено оформление граждан и транспортных средств, сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.
Сбой вызвал образование очередей перед пунктами пропуска.
О возобновлении оформления литовской стороной будет сообщено дополнительно.
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По поступившей от сопредельной стороны информации в литовских пунктах пропуска из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении системы таможенного...
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