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Порошенко сообщил, что 10 декабря подпишет закон о прекращении действия Большого договора с Россией

08.12.2018 16:01 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении с апреля 2019 года действия Договора о дружбе с РФ.

"Есть определенный символизм в том, что прекращено наконец-то действие Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду. Он также был позавчера проголосован и в понедельник я его подпишу", - сказал П.Порошенко, выступая в субботу во Львове.

Народные депутаты Украины 6 декабря одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал данный закон.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении с апреля 2019 года действия Договора о дружбе с РФ. "Есть...
 
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