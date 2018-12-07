Девушка приехала на свидание в Минск из Витебска — и осталась без денег и телефона. Продолжается розыск злоумышленника

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска устанавливают личность мужчины, который мошенническим путем завладел мобильным телефоном и деньгами девушки.

Корреспонденту sb.by об этом рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова:

— Этот инцидент произошел несколько месяцев назад. В милицию обратилась девушка, рассказавшая, что неизвестный присвоил ее деньги и мобильный телефон. Все произошло после того, как она познакомилась с этим мужчиной, представившимся гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, в одной из социальных сетей. Чтобы встретиться, она специально приехала в Минск из Витебска и сняла квартиру.

Когда пара уже была в квартире, мужчина сказал, что ему подвезли багаж, и поэтому сейчас нужно выйти за ним на улицу. При этом попросил у девушки телефон для связи с доставщиком багажа и деньги для оплаты, так как у него на руках была якобы только иностранная валюта. Доверчивая девушка дала новому знакомому 280 рублей и мобильный телефон стоимостью около 600 рублей, после чего мужчина ушел. А когда через некоторое время она вышла на улицу, то увидела, что его и след простыл. Не было там и никакого доставщика багажа.

Приметы разыскиваемого: на вид 40—45 лет, рост 170—175 сантиметров, восточной внешности, плотного телосложения. Был в синих джинсах, рубашке в вертикальную полоску. Носил очки.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "