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Девушка приехала на свидание в Минск из Витебска — и осталась без денег и телефона. Продолжается розыск злоумышленника

08.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Девушка приехала на свидание в Минск из Витебска — и осталась без денег и телефона. Продолжается розыск злоумышленника

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска устанавливают личность мужчины, который мошенническим путем завладел мобильным телефоном и деньгами девушки. 

Корреспонденту sb.by об этом рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова:

— Этот инцидент произошел несколько месяцев назад. В милицию обратилась девушка, рассказавшая, что неизвестный присвоил ее деньги и мобильный телефон. Все произошло после того, как она познакомилась с этим мужчиной, представившимся гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, в одной из социальных сетей. Чтобы встретиться, она специально приехала в Минск из Витебска и сняла квартиру.

Когда пара уже была в квартире, мужчина сказал, что ему подвезли багаж, и поэтому сейчас нужно выйти за ним на улицу. При этом попросил у девушки телефон для связи с доставщиком багажа и деньги для оплаты, так как у него на руках была якобы только иностранная валюта. Доверчивая девушка дала новому знакомому 280 рублей и мобильный телефон стоимостью около 600 рублей, после чего мужчина ушел. А когда через некоторое время она вышла на улицу, то увидела, что его и след простыл. Не было там и никакого доставщика багажа.

Приметы разыскиваемого: на вид 40—45 лет, рост 170—175 сантиметров, восточной внешности, плотного телосложения. Был в синих джинсах, рубашке в вертикальную полоску. Носил очки.

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Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска устанавливают личность мужчины, который мошенническим путем завладел мобильным телефоном и...
 
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