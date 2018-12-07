Филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» завершил отгрузку сахарной свеклы на перерабатывающее предприятие

Отгрузку сахарной свеклы на перерабатывающее предприятие завершил филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ».























Сладкие корнеплоды земледельцы выращивали на полях, расположенных вблизи деревень Сущев и Хутор Холстовского сельсовета, а общая площадь плантаций составила 110 гектаров.

В этом году хозяйство смогло получить неплохой урожай этой пропашной культуры. Массово ее начали убирать в октябре и накопали около 4,7 тысячи тонн при урожайности около 500 центнеров сладких корней на круг.

Еще несколько дней назад на Сущевском поле работали немецкий свеклоуборочный комбайн «Holmer», отечественный погрузчик «Амкодор» и большегрузные «МАЗы» с прицепами.

Главный агроном филиала «Мокрянский» Елена Микулич не скрывает, что своей такой техники у них нет. Поэтому машины предоставил Слуцкий сахарорафинадный комбинат, с которым хозяйство заключило соответствующий договор. Ему и отправили прямо с полей выращенные корнеплоды. Хорошо помогала отгружать урожай полеводческая бригада филиала, которая трудилась ежедневно в две смены.

По информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, также убирали и отгружали сахарную свеклу в ОАО «Новобыховский», ОАО «Володарский», ОАО «Воронино», сельхозфилиале «Лудчицы» ОАО «Быховрайагропромтехснаб», СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». На всех полях района общей площадью 630 га собрано около 28 тысяч тонн очень нужного стране сырья для перерабатывающей промышленности АПК при средней урожайности 400 центнеров с гектара.

В следующем году площади посевов сахарной свеклы в районе растениеводы планируют увеличить на 700 гектаров.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.