Работники Быховского РОЧС встретились с трудовым коллективом и посетителями ЦСОН

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с трудовым коллективом и посетителями учреждения «Быховский районный центр социального обслуживания населения».





Ни для кого не секрет, что именно в период новогодних праздников резко увеличивается количество пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и подготовке к праздникам.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко рассказал о проходящей акции, ее целях и задачах. Довел информацию о слаживающейся обстановке с пожарами в области и районе. Напомнил основные требования пожарной безопасности, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Всем присутствующим продемонстрирован видеофильм «Пиротехника», распространена наглядно-изобразительная продукция.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко