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Работники Быховского РОЧС встретились с трудовым коллективом и посетителями ЦСОН

08.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с трудовым коллективом и посетителями учреждения «Быховский районный центр социального обслуживания населения».

Работники Быховского РОЧС встретились с трудовым коллективом и посетителями ЦСОН

Ни для кого не секрет, что именно в период новогодних праздников резко увеличивается количество пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и подготовке к праздникам.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко рассказал о проходящей акции, ее целях и задачах. Довел информацию о слаживающейся обстановке с пожарами в области и районе. Напомнил основные требования пожарной безопасности, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Всем присутствующим продемонстрирован видеофильм «Пиротехника», распространена наглядно-изобразительная продукция.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с трудовым коллективом и посетителями учреждения «Быховский районный центр...
 
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