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Газета.Ru — о споре с Беларусью по цене на нефть: "Зачем мы их кормим"

08.12.2018 17:27 — Разное | UDF  
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Скриншот с сайта gazeta.ru
В российском издании вышла статья, в которой анализируется, есть ли смысл РФ финансировать чужие режимы. Поводом стала перепалка в Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина по поводу цены на газ.

Заголовок статьи на Газета.Ru звучит так: «“Россия, дай денег!”: Зачем мы их кормим».

«На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 6 декабря возник публичный спор между президентами России и Белоруссии. Поспорили о том, какую цену на российский газ для соседней страны считать справедливым. Это напоминает традиционные обывательские разговоры на тему, почему и зачем «мы всех кормим» и что нам с этого», — пишет издание.

Далее раскрывается суть спора Путина и Лукашенко. Говорится, что белорусский президент настаивал на том, что как часть Союзного государства и ЕАЭС, его страна могла бы получать российский газ по российским ценам. Например, как в соседней Смоленской области – по 70 долларов за тысячу кубометров, а не по $ 129, как сейчас ($ 127 в следующем году). В свою очередь, Путин заметил, что цена на российский газ для Германии вообще составляет $ 250 за тысячу кубометров, а если бы для Беларуси не было скидок, а действовали бы полностью рыночные условия, то газ Беларуси обходился бы в $ 200.

«Грубо говоря, вот эти примерно 71 доллар ($ 129 вместо $ 200) и есть «цена» союза. А если еще скинуть 80 «баксов», то это уже будет «плата» за потерю суверенитета» — пишет издание.

Приведем еще один любопытный кусок: «Конечно, это весьма циничный расчет. Однако такова общепринятая практика в международных отношениях: союзники получают преференции, и если речь не идет о равноправном союзе, то более сильная держава часто использует как раз финансовые или иные материальные рычаги для того, чтобы добиться от партнера еще больших уступок. Другой вопрос в том, сколь эффективна такая политика и не превращается ли она в кормление якобы марионеток, с которых что экономических, что политических выгод – по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок».

Если говорить о союзничестве с Беларусью, то оно всегда обходилось России довольно дорого. Так, до недавних пор (сейчас схема налогообложения нефтеэкспорта поменялась) за счет реэкспорта нефтепродуктов, получаемых из почти беспошлинной российской нефти, белорусский бюджет зарабатывал около $ 2,5 млрд в год (5% ВВП).

Сумма накопленных кредитов Беларуси при этом составляет более $ 6,3 млрд (почти 40% госдолга Белоруссии). При этом без помощи самого кредитора и периодической реструктуризации долгов Минск не сможет обслуживать кредиты. По некоторым оценкам, за последние 11 лет российские прямые и косвенные субсидии белорусской экономике превысили $ 100 млрд. Только от беспошлинных поставок нефти в 2011-2015 годах российский бюджет недополучил $ 22 млрд. МВФ в конце 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $ 106 млрд за 2005-2015 годы, затем она пошла на спад.

И именно с этого времени участились политические «капризы» Лукашенко. Его заигрывание с Западом и собственными националистами, в результате которого он даже перестал считаться «последним диктатором Европы». Далека от полной лояльности Москве и его политика в отношении Украины. Куда до недавнего времени шли, например, поставки нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти. Фактически получается так, что одна часть Союзного государства с Украиной дружит, а другая – почти воюет.

Впрочем, станция слежения за пусками ракет в Барановичах – это по нынешним временам большой геополитический «бонус» для Москвы. Куда хуже было бы, согласитесь, если бы Минск сейчас интриговал насчет вступления в НАТО в обозримом будущем. Неплохо развивается и промышленная российско-белорусская интеграция. Взаимную торговлю, несмотря на периодические взаимные претензии и «фито-санитарные войны», тоже можно назвать вполне успешным направлением сотрудничества.

На этом фоне куда менее успешным «вложением денег» можно считать предоставление 3-миллиардного (в долларах) кредита в конце 2013 года очевидно уже тогда падавшему правительству Януковича на Украине. Этих денег нам, похоже, не видать уже никогда. Как и дружбы».

Далее издание анализирует других партнеров, которым Россия дает деньги и прощает долги. В частности, Венесуэла, Узбекистан, Кыргызстан.

«За последние четверть века Россия списала внешних долгов на более чем $ 140 млрд, — продолжает Газета.ру. — Это своего рода антирекорд неэффективности внешней политики. Но скорее все же советской. В основном это были кредиты на поставки советского оружия и в обмен на «фантом» расширения влияния СССР, которое никак не конвертировалось в экономическую выгоду».

Вывод автора статьи таков: «В общем мы пока научились зарабатывать на экономической помощи дальним и ближним соседям разве что политические дивиденды, радуясь символическим жестам поддержки – то в ООН за нас проголосуют, то Америку ругнут лишний раз. А вот так, чтобы конвертировать даже такой механизм, как прощение долгов, в укрепление наших экономических позиций, а также отчасти и политических, в соответствующих странах – с этим пока большие проблемы».

 
Теги: Минск
 
 
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