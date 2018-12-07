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Заголовок статьи на Газета.Ru звучит так:пишет издание.Далее раскрывается суть спора Путина и Лукашенко. Говорится, что белорусский президент настаивал на том, что как часть Союзного государства и ЕАЭС, его страна могла бы получать российский газ по российским ценам. Например, как в соседней Смоленской области – по 70 долларов за тысячу кубометров, а не по $ 129, как сейчас ($ 127 в следующем году). В свою очередь, Путин заметил, что цена на российский газ для Германии вообще составляет $ 250 за тысячу кубометров, а если бы для Беларуси не было скидок, а действовали бы полностью рыночные условия, то газ Беларуси обходился бы в $ 200.пишет издание.Приведем еще один любопытный кусок:Далее издание анализирует других партнеров, которым Россия дает деньги и прощает долги. В частности, Венесуэла, Узбекистан, Кыргызстан.— продолжает Газета.ру. —Вывод автора статьи таков: