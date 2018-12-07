"Алчные сволочи": Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым



Андрей Малахов. Кадр youtube.com

опубликовала новый обличительный пост про скандальную программу"Прямой эфир". Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в немШукшина заявила, что собирается бороться до конца. Она не остановится, пока передачу не снимут с эфира.Актриса отметила, что ее инициатива не прошла незамеченной и многие россияне с ней солидарны.процитировала в своем Instagram Шукшина одного из недовольных граждан.Ранее бывший телеведущийподал иск о защите деловой репутации в Останкинский районный суд Москвы. Он потребовал взыскать с ВГТРК один миллион рублей.Как сообщили в суде, причиной претензий стали высказывания журналистовв передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир". Программа вышла в эфир в октябре 2017 года.