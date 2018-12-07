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"Алчные сволочи": Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым
Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Мария Шукшина опубликовала новый обличительный пост про скандальную программу Андрея Малахова "Прямой эфир". Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".
Шукшина заявила, что собирается бороться до конца. Она не остановится, пока передачу не снимут с эфира.
Актриса отметила, что ее инициатива не прошла незамеченной и многие россияне с ней солидарны. "Единственная надежда на то, что они просто алчные сволочи. Хуже, если они сознательно превращают общество в деградирующую массу", – процитировала в своем Instagram Шукшина одного из недовольных граждан.
Ранее бывший телеведущий Анатолий Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский районный суд Москвы. Он потребовал взыскать с ВГТРК один миллион рублей.
Как сообщили в суде, причиной претензий стали высказывания журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир". Программа вышла в эфир в октябре 2017 года.
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