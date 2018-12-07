Генпрокурор анонсировал дело о мошеннической схеме поставок белорусской продукции в РФ



Александр Конюк. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

заявилв новостном выпуске на телеканалеПривел генпрокурор и пример такой схемы, когда продукцию направляли фирме-банкроту.сказал он.В сюжете также отметили, что сегодня более 40% от общей суммы просроченных обязательств по экспортных поставкам (около 200 млн долларов) приходится на российские организации. Одна из причин такой ситуации — плохая организация проверки финансового положения российских компаний, с которыми работают белорусские экспортеры, а также мошеннические схемы. С 2015 года возбуждено 85 уголовных дел, связанных с просроченной дебиторской задолженностью с криминальной историей. 26 из них возбуждено в отношении иностранных граждан.