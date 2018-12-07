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На воскресенье в Беларуси прогнозируются туман и гололедица
Новости Беларуси. После небольшого перерыва в Беларуси зимнее затишье прервали обильные снегопады. 7 декабря они затронули западную часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам осадки ожидаются все выходные. Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет. В ближайшие дни потребуются и противотуманные фары. Туман и гололедица ожидаются в воскресенье 9 декабря.
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Новости Беларуси. После небольшого перерыва в Беларуси зимнее затишье прервали обильные снегопады. 7 декабря они затронули западную часть страны, сообщили в...
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