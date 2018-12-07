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Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт
Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из пяти «Мисс континенталь» в рамках конкурса «Мисс мира-2018». Белоруска признана самой красивой девушкой Европы.
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Ранее стало известно, что Василевич вошла в тридцатку самых красивых участниц.
Также мы упоминали, что белоруска была признана одной из самых
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Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из пяти «Мисс континенталь» в рамках конкурса «Мисс мира-2018». Белоруска признана самой красивой девушкой Европы. ...
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