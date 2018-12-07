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Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт

08.12.2018 16:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из пяти «Мисс континенталь» в рамках конкурса «Мисс мира-2018». Белоруска признана самой красивой девушкой Европы.  

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса, победителями также стали Мексика в Северной Америке, Уганда в Африке, Ямайка в Вест-Индии и Таиланд в Азии и Океании.  

20-летняя минчанка стала Мисс Беларусь-2018. Что известно о красавице  

Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт
Фото: instagram.com/missworld  

Ранее стало известно, что Василевич вошла в тридцатку самых красивых участниц.  

Также мы упоминали, что белоруска была признана одной из самых красивых топ-моделей мира и одной из самых спортивных конкурсанток.  
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