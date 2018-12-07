Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт

Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из пяти «Мисс континенталь» в рамках конкурса «Мисс мира-2018». Белоруска признана самой красивой девушкой Европы.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса, победителями также стали Мексика в Северной Америке, Уганда в Африке, Ямайка в Вест-Индии и Таиланд в Азии и Океании.

20-летняя минчанка стала Мисс Беларусь-2018. Что известно о красавице



Фото: instagram.com/missworld

Ранее стало известно, что Василевич вошла в тридцатку самых красивых участниц.