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Шесть человек погибли из-за давки в ночном клубе в Италии
Новости Италии. Шесть человек (среди них пять подростков) погибли, еще более 100 получили травмы во время давки в ночном клубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на концерте популярного рэпера. Один из посетителей распылил в помещении перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из клуба, но выход оказался слишком узким. В результате паники возникла давка. Всего в клубе на момент инцидента находились около 1000 человек.
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Новости Италии. Шесть человек (среди них пять подростков) погибли, еще более 100 получили травмы во время давки в ночном клубе, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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