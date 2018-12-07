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Сбой ПО в литовских пунктах пропуска: очереди фур продолжают расти
Новости Беларуси. Сбои программного обеспечения в литовских пунктах пропуска привели к очередям на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация о том, что у коллег из Евросоюза возникают технические сложности с оформлением транспорта, в Госпогранкомитет начала поступать еще 7 декабря.
Оперативные данные по всем пунктам пропуска неутешительные: от 40 до 360 фур стоят в очередях, которые только растут. Для перевозчиков сейчас лучше сделать выбор не в пользу литовского направления.
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Новости Беларуси. Сбои программного обеспечения в литовских пунктах пропуска привели к очередям на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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