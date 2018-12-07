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Носков: Google и Facebook строят цифровой тоталитаризм

08.12.2018 17:37 — Разное | Ежедневник  
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Носков: Google и Facebook строят цифровой тоталитаризм

Министр цифрового развития Константин Носков, отвечая на вопрос об опасности «тоталитарной системы в цифровой сфере», признал такие угрозы, но со стороны корпораций, а не государства.

«Такие угрозы безусловно есть. Меня они очень пугают. Но если мы говорим о таком цифровом тоталитаризме... В голову сразу приходит тоталитаризм советский, сталинизм, но в целом такой цифровой монополией может стать не только государство. У нас на сегодняшний день Google или Facebook как корпорации строят цифровой тоталитаризм, но уже не в масштабах страны, а в масштабах всего мира. И может, это не так заметно в России, потому что у нас есть «Яндекс», есть Mail.Ru Group, которые имеют поисковики, соцсети и набор других продуктов. Мои коллеги из разных стран мира, например, очень беспокоятся по этому поводу - что у них в их странах есть [...] цифровой тоталитаризм и он находится под контролем нескольких американских корпораций», - сказал Носков.

«Поэтому цифровой тоталитаризм - это опасно, с этим надо бороться. Я максимально приветствую конкуренцию, которая должна быть между продуктами», - заверил министр на Общероссийском гражданском форуме, передает РБК.

Возможность «цифрового тоталитаризма» со стороны государства тоже пугает, но такие риски со стороны компаний выше, резюмировал Носков.

 
 
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Министр цифрового развития Константин Носков, отвечая на вопрос об опасности «тоталитарной системы в цифровой сфере», признал такие угрозы, но со стороны...
 
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